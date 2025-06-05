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Посольство США в Києві попередило про «постійний ризик обстрілів з боку Росії»

Американське посольство в Україні 4 червня опублікувало  попередження про зростання ризику масованого російського обстрілу.

Дипломатичне представництво США зазначає, що протягом останніх тижнів «Росія посилила інтенсивність ракетних і безпілотних атак проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак».

«Посольство США в Києві закликає громадян США дотримуватися належної обережності. Як завжди, ми рекомендуємо бути готовими негайно сховатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги», – додали там.

Причини попередження не уточнюються, але воно зʼявилось після спецоперації Служби безпеки України «Павутина», внаслідок якої були уражені десятки одиниць авіації РФ.

Востаннє аналогічне попередження посольство США публікувало ввечері 9 травня, заявляючи про ризик масштабного повітряного удару «протягом найближчих кількох днів».

Июнь 5th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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