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«Адміністрація Трампа має інший погляд на цей конфлікт»: Геґсет каже, що США скоротять фінансування на допомогу Україні

Про це він сказав під час виступу перед комітетом палати представників, повідомили The Washington Post та The Independent.

«Це скорочення в цьому бюджеті. Як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт (війну РФ проти України, — ред.). Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів в інтересах обох сторін і нашої країни, особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів по всьому світу», — заявив американський міністр оборони.

За його словами, Вашингтон цього року може виділити менше коштів на допомогу Києву, ніж попередніми роками. Водночас подробиць Геґсет не розкрив.

«Я не думаю, що слово «перемога» було чітко визначено, як і шлях до неї, і, як наслідок, шлях до миру, який зупинить вбивства і різанину — це те, у чому президент Трамп дуже зацікавлений», — додав глава Пентагону.

Июнь 11th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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