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Сікорський запевнив, що Польща не відмовиться від підтримки України

Про це повідомляє Politico.

За словами Сікорського, попри поразку уряду та перемогу опозиції, завжди можна знайти спільну мову.

«Президент Навроцький представляє партію «Право і справедливість», і я нагадую вам, що більшість оборонних контрактів, які ми зараз фінансуємо, були підписані при попередньому уряді, тому я очікую, що він буде про захист», — сказав міністр.

Також він додав, що обраний польський лідер «згоден з національним консенсусом, що Росію потрібно стримувати».

Водночас глава МЗС Польщі вважає: Навроцький може згладити відносини з президентом США Дональдом Трампом й премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

«Тепер ми можемо грати на двох фортепіано одночасно», — зазначив Сікорський.

Міністр також підкреслив: якщо Навроцький зможе «переконати Віктора Орбана, що Україну слід підтримати, що вето на вступ Києва до ЄС повинні бути скасовані, що Україна повинна бути інтегрована в Захід», то його партія з радістю підтримає новообраного лідера стосовно цього.

Июнь 11th, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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