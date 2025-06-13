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Ізраїль завдав ударів по ядерних та військових об’єктах Ірану

Про це повідомляю Times of Israel.

Уночі 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по усій території Ірану. Цілями атак стали ядерні та військові об’єкти, керівники збройних сил та вчені-ядерники. Зокрема, цілями стали підприємства зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетні бази у Керманшаху та Хорремабаді, об’єкти у Тегерані, Ісфахані, Тебрізі, Кумі та інших великих містах.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні та попередив, що очікується удар Ірану у відповідь.

«Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану найближчим часом очікується ракетний удар та атака безпілотників проти Ізраїлю та його цивільного населення», — сказав Кац.

В Тель-Авіві закрили аеропорт Бен-Гуріон, а підрозділи протиповітряної оборони Ізраїлю привели в стані підвищеної готовності. Також авіакомпанії припинили польоти над Іраком, Йорданією та Іраном.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок удару по найбільшому в Ірані об’єкту збагачення урану в районі Натанза було пошкоджено підземну зону об’єкта. У цій зоні розташований багатоповерховий зал збагачення з центрифугами, електричними кімнатами та додатковою допоміжною інфраструктурою. Крім того, було завдано ударів по критично важливій інфраструктурі, що забезпечує безперервну роботу об’єкта та постійні зусилля іранського режиму щодо отримання ядерної зброї.

Июнь 13th, 2025 | Category: Израиль, Новини українською, Новости

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