Ізраїль завдав ударів по ядерних та військових об’єктах Ірану

Про це повідомляю Times of Israel .

Уночі 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по усій території Ірану. Цілями атак стали ядерні та військові об’єкти, керівники збройних сил та вчені-ядерники. Зокрема, цілями стали підприємства зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетні бази у Керманшаху та Хорремабаді, об’єкти у Тегерані, Ісфахані, Тебрізі, Кумі та інших великих містах.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні та попередив, що очікується удар Ірану у відповідь.

«Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану найближчим часом очікується ракетний удар та атака безпілотників проти Ізраїлю та його цивільного населення», — сказав Кац.

В Тель-Авіві закрили аеропорт Бен-Гуріон, а підрозділи протиповітряної оборони Ізраїлю привели в стані підвищеної готовності. Також авіакомпанії припинили польоти над Іраком, Йорданією та Іраном.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок удару по найбільшому в Ірані об’єкту збагачення урану в районі Натанза було пошкоджено підземну зону об’єкта. У цій зоні розташований багатоповерховий зал збагачення з центрифугами, електричними кімнатами та додатковою допоміжною інфраструктурою. Крім того, було завдано ударів по критично важливій інфраструктурі, що забезпечує безперервну роботу об’єкта та постійні зусилля іранського режиму щодо отримання ядерної зброї.