«Шоу для Трампа»: в ОП прокоментували заяви Путіна

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, аналізуючи пресконференцію Путіна, яку він провів пізно ввечері 18 червня.

«Учора субʼєкт Путін влаштував розмовне шоу спеціально для Президента Трампа і провів пресконференцію в зручний для перегляду за океаном час. Суб’єкт навʼязливо й нахабно повторив свої вимоги фактичної капітуляції України. Головна заява: зустріч із тандемом Трамп/Зеленський можлива лише за умови загальної згоди Заходу на капітуляцію України», — написав Подоляк.

За його словами, Путін продемонстрував, що не прагне мирних переговорів. Натомість він вірить у перемогу РФ у війні.

«Вікно можливостей для домовленостей із РФ, яке Білий дім досі вважав відкритим, демонстративно зачинили з боку Кремля», — написав радник Єрмака.

«Путін ірраціонально вірить, що навіть після трьох із лишком років кривавої та масштабної війни зможе домогтися повної перемоги. Впевненості йому останнім часом додає активізація масових ракетно-дронових ударів по Україні, винятково по цивільних», — додав Подоляк.