Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ Шаповалова

Про це йдеться в указі президента №412/2025.

«Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України», — зазначено в указі.

Геннадій Шаповалов — це бригадний генерал Збройних сил України. Він з відзнаками закінчив Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, а згодом Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України. Також завершив навчання у Військовому коледжі Армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.

Шаповалов пройшов усі щаблі військової кар’єри – від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

16 квітня 2024 року його призначили командувачем військ оперативного командування «Південь». 4 лютого 2025 року військовий оголосив, що йде з посади.