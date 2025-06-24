Іран випустив ракети по військових базах США у Катарі та Іраку

Про це повідомляє АР, Aljazeera і Clash Report.
Іран заявив про атаку на американські війська, розміщені на авіабазі Аль-Удейд у Катарі.
Про це було оголошено по державному телебаченню під музику бойових мистецтв. У підписі на екрані це було названо «потужною та успішною відповіддю збройних сил Ірану на агресію Америки». Іранське державне телебачення IRIB повідомило про початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських баз.
Катар стверджує, що його протиповітряна оборона перехопила ракетний удар. ЗМІ повідомляють, що Іран запустив близько 10 ракет по американських цілях у Катарі.
Катар засуджує напад Ірану на військову базу США у Катарі. За даними катарської влади, про інциденти чи жертви внаслідок нападу не повідомлялося.
Напад стався невдовзі після того, як Катар закрив свій повітряний простір як запобіжний захід через погрози з боку Ірану.
Зазначається також, що Іран випустив 1 ракету по Іраку.
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