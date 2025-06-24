Іран випустив ракети по військових базах США у Катарі та Іраку

Про це повідомляє АР, Aljazeera і Clash Report.

Іран заявив про атаку на американські війська, розміщені на авіабазі Аль-Удейд у Катарі.

Про це було оголошено по державному телебаченню під музику бойових мистецтв. У підписі на екрані це було названо «потужною та успішною відповіддю збройних сил Ірану на агресію Америки». Іранське державне телебачення IRIB повідомило про початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських баз.

Катар стверджує, що його протиповітряна оборона перехопила ракетний удар. ЗМІ повідомляють, що Іран запустив близько 10 ракет по американських цілях у Катарі.

Катар засуджує напад Ірану на військову базу США у Катарі. За даними катарської влади, про інциденти чи жертви внаслідок нападу не повідомлялося.

Напад стався невдовзі після того, як Катар закрив свій повітряний простір як запобіжний захід через погрози з боку Ірану.

Зазначається також, що Іран випустив 1 ракету по Іраку.