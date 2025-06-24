Трампа номінували на Нобелівську премію миру

Про це повідомляє Fox News.

На Нобелівську премію главу США висунув республіканець Бадді Картер. За його словами, Трамп відіграв «надзвичайну та історичну роль» у припиненні «збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном та запобіганні найбільшому у світі державному спонсору тероризму отримати найбільш смертоносну зброю на планеті».

Республіканець також стверджує в листі до комітету Нобелівської премії миру, що вплив Трампа «зіграв важливу роль» для укладання угоди й той вжив «сміливих, рішучих заходів».

«У регіоні, який страждає від історичної ворожнечі, такий прорив вимагає як мужності, так і ясності. Президент Трамп продемонстрував і те, і інше, пропонуючи світові рідкісний погляд на надію. З цих причин я з повагою подаю цю номінацію для Дональда Трампа», – додав Картер.