В Ірані заявили про перемогу над Ізраїлем

Про це повідомляє Tehran Times.

Верховна рада національної безпеки Ірану заявила, що сили держави реагували на «кожен акт ворожості», зокрема – ракетним ударом по американських військових базах у Катарі.

«На знак визнання глибокого усвідомлення та мудрої поведінки іранської нації, а також завдяки стратегічному керівництву лідера та жертвам відданих бійців нації, божественна допомога проявилася у формі перемоги та стримування. У ворога не залишалося іншого вибору, окрім як відступити, висловити жаль і в односторонньому порядку зупинити свою агресію», – наголошують у Тегерані.

Водночас верховна рада підкреслює: іранські сили залишаються напоготові до оперативних ударів у відповідь, «не довіряючи обіцянкам чи риториці ворожих держав».

Що передувало

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану, завдавши превентивних ударів по його ядерних та військових об’єктах. Fox News повідомляло, що Ізраїлю вдалося ввести в оману іранське військово-повітряне керівництво, зібравши його на нараду перед ударами 13 червня по військових та ядерних об’єктах країни. Після атаки президент США Дональд Трамп закликав Тегеран укласти угоду «поки не пізно», назвавши ізраїльські удари дуже успішними.

Пізніше Дональд Трамп повідомив ізраїльському прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньягу, що США розглянуть можливість удару по підземному ядерному об’єкту у Фордо в Ірані, якщо це стане необхідним для запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї. Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не прагне розширення конфлікту з Ізраїлем на сусідні країни, але готовий вжити заходів самооборони в разі потреби.

18 червня верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив, що можливе військове втручання США у конфлікт з Ізраїлем матиме серйозні непоправні наслідки. Того ж дня під час спілкування із журналістами Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання щодо можливого удару США по ядерних об’єктах Ірану.

У ніч проти 22 червня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про авіаудари по трьох ядерних об’єктах на території Ірану. За його словами, американські військові завдали ударів по об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфагані.

Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне й остаточне припинення вогню на 12 годин. За його словами, уранці 24 червня воно вже почалося.