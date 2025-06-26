В Україні зафіксували щонайменше 5974 факти застосування Росією касетних боєприпасів

Згідно з повідомленням зафіксовано щонайменше 5974 випадки застосування цих боєприпасів, зокрема в атаках на Чернігів, Краматорськ, Київ, Миколаїв, Харків, Одесу та інші міста, що спричинило численні жертви серед цивільного населення, включно з дітьми, й масштабні руйнування інфраструктури.

«Російські вбивці свідомо та цілеспрямовано застосовують касетні боєприпаси для максимізації цивільних жертв і руйнувань. Це складова системної політики терору, яку Москва втілює проти українського народу», — наголосили в МЗС.

«Міжнародна спільнота має також усвідомлювати, що Росія навчає таким злочинним методам ведення війни своїх спільників — Іран та Північну Корею», — додали там.

У відомстві зазначили, що такі дії також є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції та Римський статут Міжнародного кримінального суду.

МЗС закликає партнерів до рішучої реакції: запровадження жорсткіших санкцій проти РФ, зокрема в оборонній, енергетичній і банківській сферах, а також активізації військової підтримки України — постачання ППО, боєприпасів і далекобійної зброї. Це, на думку влади, критично важливо для захисту цивільного населення та досягнення справедливого миру.