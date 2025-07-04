В Україні суд вперше визнав факт спільного проживання одностатевої пари як подружжя

Про це повідомляє громадська ЛГБТ-організація «Інсайт» з посиланням на рішення суду.
Вперше в Україні Деснянський районний суд Києва визнав факт спільного проживання одностатевої пари як подружжя, встановивши наявність шлюбних відносин між двома чоловіками.
«Це — перше подібне рішення в українській судовій практиці, і воно було ухвалене в межах справи, яку супроводжувала команда ГО Інсайт та адвокатка Оксана Гузь. Нарешті ми можемо поділитись подробицями цієї важливої справи», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення суду набуде чинності 10 липня.
Що передувало
Зоряну Кісю, який з 25 червня 2024 року працює дипломатом за кордоном, було відмовлено у праві супроводу для його партнера Тимура Левчука, з яким він проживає з 2013 року. Попри цивільну церемонію в Україні (2017) та офіційний шлюб у США (2021), МЗС не визнало їх сім’єю, що змусило чоловіків звернутися до суду.
Справа пройшла кілька етапів: спочатку Деснянський суд Києва у вересні 2024 року та апеляція відмовили у відкритті провадження. Однак 12 лютого 2025 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу і повернув справу на новий розгляд. Після цього, 7 травня 2025 року, Деснянський суд відкрив провадження і 10 червня 2025 року ухвалив рішення на користь заявників. Суд встановив факт спільного проживання однією сім’єю та наявність фактичних шлюбних відносин, спираючись на спільний бюджет, майно, тривалість стосунків та взаємну підтримку.
Leave a Reply