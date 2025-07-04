В Україні суд вперше визнав факт спільного проживання одностатевої пари як подружжя

Про це повідомляє громадська ЛГБТ-організація «Інсайт» з посиланням на рішення суду.

Вперше в Україні Деснянський районний суд Києва визнав факт спільного проживання одностатевої пари як подружжя, встановивши наявність шлюбних відносин між двома чоловіками.

«Це — перше подібне рішення в українській судовій практиці, і воно було ухвалене в межах справи, яку супроводжувала команда ГО Інсайт та адвокатка Оксана Гузь. Нарешті ми можемо поділитись подробицями цієї важливої справи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення суду набуде чинності 10 липня.

Що передувало

Зоряну Кісю, який з 25 червня 2024 року працює дипломатом за кордоном, було відмовлено у праві супроводу для його партнера Тимура Левчука, з яким він проживає з 2013 року. Попри цивільну церемонію в Україні (2017) та офіційний шлюб у США (2021), МЗС не визнало їх сім’єю, що змусило чоловіків звернутися до суду.

Справа пройшла кілька етапів: спочатку Деснянський суд Києва у вересні 2024 року та апеляція відмовили у відкритті провадження. Однак 12 лютого 2025 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу і повернув справу на новий розгляд. Після цього, 7 травня 2025 року, Деснянський суд відкрив провадження і 10 червня 2025 року ухвалив рішення на користь заявників. Суд встановив факт спільного проживання однією сім’єю та наявність фактичних шлюбних відносин, спираючись на спільний бюджет, майно, тривалість стосунків та взаємну підтримку.