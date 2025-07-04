Зеленський поговорив телефоном із Трампом

Про це Зеленський повідомив у telegram.

«Дуже важлива й корисна розмова з президентом США Дональдом Трампом. Привітав президента Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності. Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний, сталий, гідний мир», – написав він.

За словами Зеленського, з Трампом вони обговорювали теми повітряних ударів РФ та ситуацію на фронті.

«Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд», – заявив український лідер.

Також президенти обговорили спроможності оборонної промисловості, спільного виробництва, взаємні закупівлі та інвестиції.

«Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», – резюмував Зеленський.