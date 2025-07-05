Зеленський поговорив телефоном із Трампом » Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 292 з 322 ворожих дронів Російські окупаційні війська вночі суботи, 5 липня, здійснили чергову масовану атаку безпілотників на Україну. Оборонцям неба вдалося знешкодити 292 ворожі повітряні цілі Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Так, з 20:00 4 липня ворог запустив 322 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, що у РФ. Основним напрямком удару цієї ночі було місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:30 Протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БПЛА: 157 дронів було збито вогневими засобами ураження, ще 135 — локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.