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Далай-лама зробив передбачення, що він доживе до 130 років

Про це повідомляє Reuters.

Це передбачення він озвучив під час церемонії, організованої послідовниками, щоб помолитися за його довголіття, в місті Дхарамшала, північному індійському гірському містечку, що є його домом з 1959 року, після втечі з Тибету. Новий прогноз на два десятиліття перевищує його попередні очікування.

«Досі я досить добре служив Буддадхармі (буддистському вченню — ред.) і жителям Тибету, — заявив він між молитвами, час від часу прочищаючи горло. — І все ж я сподіваюся прожити понад 130 років».

14-й Далай-лама, який є найстарішим серед духовних лідерів тибетського буддизму, провів у храмі близько 90 хвилин за молитвами.

«Ми втратили свою країну і живемо у вигнанні в Індії, але я зміг принести чимало користі людям. Тому, живучи тут, у Дхарамшалі, я маю намір служити людям і дхармі настільки, наскільки зможу», – заявив він тибетською мовою.

Заява про тривалість життя прозвучала на тлі посилених суперечок щодо його наступника. Китай, розглядаючи Далай-ламу як сепаратиста, наполягає на тому, що майбутній лідер тибетського буддизму має бути затверджений китайською владою.

Июль 6th, 2025 | Category: Мир, Новости

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