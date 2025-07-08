МКС видав ордери на арешт двох лідерів Талібану

Про це йдеться на сайті МКС.

Відомство видало ордери на арешт верховного лідера Талібану Хайбатуллу Ахундзаду та головного суддю Афганістану Абдулу Хакіма Хаккані.

Їх підозрюють у вчиненні злочинів проти людяності, зокрема, за гендерними ознаками проти дівчат, жінок та інших осіб, які не відповідають політиці Талібану щодо гендеру. Водночас таліби могли вчиняти такі дії до інших людей, яких вони вважали «союзниками дівчат і жінок».

«Талібан впровадив урядову політику, яка призвела до серйозних порушень основних прав і свобод цивільного населення Афганістану у зв’язку з вбивством, ув’язненням, тортурами, зґвалтуванням та насильницьким зникненням. Хоча таліби наклали певні правила та заборони на населення в цілому, вони спеціально націлилися на дівчат та жінок через їхню стать, позбавляючи їх основних прав і свобод», – заявляють у МКС.