Сидіння для Opel Vivaro з авторозбірки: надійно та недорого

Сидіння забезпечують комфорт у салоні автомобіля. Проте з часом, особливо у разі інтенсивного використання, вони стираються й втрачають привабливий вигляд. Нині дуже зручно купувати сидіння Опель Віваро та інших автомобілів на авторозбірках.

В інтернет-магазині Spolshy ви знайдете вживані моделі чудової якості. Це компоненти, які зняли зі списаних після ДТП чи з інших причин автомобілів. Часто вони майже нові й готові до тривалої експлуатації.

Коли потрібно замінити сидіння

Opel Vivaro — це середньорозмірний комерційний фургон, який використовують для перевезень, у тому числі пасажирських. Через інтенсивну експлуатацію сидіння в салоні цього автомобіля швидко зношуються.

Серед головних факторів, що свідчать про необхідність заміни:

пошкодження оббивки. Якщо вона сильно стерлася або подерлася, має забруднення, які неможливо видалити, сидіти на ній неприємно;

деформація каркаса або піни сидіння. У такому випадку водій або пасажир не можуть прийняти комфортне положення, адже немає достатньо міцної підтримки для спини;

проблеми з регулюванням. Якщо сидіння не можна налаштувати за висотою або встановити комфортний кут нахилу, воно не забезпечить зручну поїздку. Розв’язання проблеми просте — купити новий елемент салону.

З часом можливі деформації каркаса та інші пошкодження, внаслідок яких сидіння не виконуватиме своїх функцій. У такому випадку потрібно буде замінити його, щоб подорожі фургоном залишалися комфортними як для водія, так і для пасажирів.

Які бувають сидіння для Opel Vivaro

У цьому автомобілі присутні елементи салону для водія та пасажира. Перші, як правило, можна регулювати за нахилом спинки, висотою та відстанню до педалей. Також вони можуть мати додаткові функції, наприклад, підігрів чи підтримку попереку. Пасажирські сидіння бувають одинарними або здвоєними, з підлокітниками та різними способами регулювання.

Також можуть встановлюватися додаткові крісла, щоб перевозити пасажирів у відсіку для вантажів. За потреби, коли потрібно збільшити простір для речей, вони легко знімаються. Випускаються й поворотні моделі зі спеціальними механізмами, що забезпечують комфорт для водія та пасажирів.

Чому варто купувати на авторозбірках

На сайті Spolshy представлені крісла для Опель Віваро, замовлені на польських розбірках. Вони постачаються безпосередньо з цієї країни, тому ви можете бути впевнені у високій якості та відсутності навіть мінімальних дефектів. Для вибору зручно скористатися фільтрами в каталозі.

На авторозбірках продається багато оригінальних деталей, всі вони в гарному стані та коштують менше, ніж в Україні. Spolshy організує оперативну доставку — після оформлення замовлення ви отримаєте посилку у своєму місті протягом 5-7 днів. За потреби можна звернутися до консультанта, щоб він допоміг вибрати найкращі сидіння саме для вашої модифікації авто.

Джерело: сайт spolshy.com.ua