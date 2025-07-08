 
  »

Трамп оголосив, що США запроваджують мита на товари з Японії, Південної Кореї та ще 12 країн

Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Президент США оприлюднив листи до прем’єр-міністра Японії Ішіби Шігеру та президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, в яких обґрунтував своє рішення. Зокрема, у листі до японського лідера Трамп підкреслив, що США роками обговорювали  торговельні відносини з Японією і дійшли висновку, що повинні подолати тарифні бар’єри, нібито створені Токіо.

«На жаль, наші відносини були далекими від взаємності… Просимо з розумінням поставитися до того, що 25% — це значно менше, ніж потрібно для усунення торговельного дефіциту, який ми маємо з вашою країною. Як вам відомо, ми не будемо стягувати мита, якщо Японія або компанії у вашій країні вирішать будувати або виробляти продукцію в Сполучених Штатах, і насправді ми зробимо все можливе, щоб швидко отримати необхідні дозволи», — написав Трамп.

Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США надішле листи з повідомленнями про мита ще 12 країнам, передає The Guardian. Тарифи у 25% також запроваджено проти Малайзії та Казахстану. Мита у 30% діятимуть щодо ПАР, у 40% — щодо Лаосу та М’янми.

Июль 8th, 2025 | Category: Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  