Трамп оголосив, що США запроваджують мита на товари з Японії, Південної Кореї та ще 12 країн

Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Президент США оприлюднив листи до прем’єр-міністра Японії Ішіби Шігеру та президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, в яких обґрунтував своє рішення. Зокрема, у листі до японського лідера Трамп підкреслив, що США роками обговорювали торговельні відносини з Японією і дійшли висновку, що повинні подолати тарифні бар’єри, нібито створені Токіо.

«На жаль, наші відносини були далекими від взаємності… Просимо з розумінням поставитися до того, що 25% — це значно менше, ніж потрібно для усунення торговельного дефіциту, який ми маємо з вашою країною. Як вам відомо, ми не будемо стягувати мита, якщо Японія або компанії у вашій країні вирішать будувати або виробляти продукцію в Сполучених Штатах, і насправді ми зробимо все можливе, щоб швидко отримати необхідні дозволи», — написав Трамп.

Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США надішле листи з повідомленнями про мита ще 12 країнам, передає The Guardian. Тарифи у 25% також запроваджено проти Малайзії та Казахстану. Мита у 30% діятимуть щодо ПАР, у 40% — щодо Лаосу та М’янми.