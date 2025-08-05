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Трамп каже, що хотів би балотуватися в президенти втретє, та «напевно, не буде»

Про це він сказав в етері CNBC, цитує «Європейська правда».

На запитання журналіста, чи планує Трамп балотуватися на третій президентський термін, той відповів: «Ні. Напевно, ні».

Однак він також додав, що хотів би знову стати главою Білого дому.

«У мене найкращі рейтинги за весь час. Знаєте чому? Тому що люди люблять тарифи. І їм подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші», – додав Трамп.

Згідно з 22-ю поправкою до конституції США, термін повноважень президента визначений двома каденціями. Уперше Трамп очолював Білий дім у 2017-2021 рр.

Август 5th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США

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