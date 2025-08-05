Угоди, укладені між постачальниками софту та онлайн-казино

Індустрія азартних ігор в Інтернеті, мабуть, одна з найцікавіших у світі для багатьох допитливих глядачів, особливо якщо розглядати її з точки зору бізнесу.

Якщо зупинитися на тому, що існує так багато компаній, які займаються онлайн-гемблінгом (і це ще до того, як ви перейдете до величезного розмаїття наземних казино), ви почнете розуміти, що це майже монополія. Плутанину легко зрозуміти.

Придивившись уважніше, ви побачите, що багато відомих брендів, про які ви, безсумнівно, чули, є частиною одного конгломерату — нічого нового в бізнесі, хоча в гральній індустрії це не набуло широкого розголосу.

А потім ви починаєте враховувати технічну сторону. Легко подумати, що коли ви уявляєте собі онлайн-казино, вся робота виконується власними силами, наприклад, розробка ігрових автоматів — що кожен гральний сайт має свої власні унікальні слоти та ігри.

Однак ви також можете помітити, що багато реальних онлайн-казино, наприклад, Cosmolot казино, мають абсолютно однакові онлайн-слоти; більш того, деякі з них мають сотні однакових слотів. Це може викликати у вас запитання, як таке можливо.

Ну, звичайно, це абсолютно нова індустрія. По суті, це мікроніша в ніші — багатомільярдна мікроніша, точніше, багатосотмільярдна ніша, якщо бути точним.

Таким чином, існують компанії, що спеціалізуються на технологіях (або контенті), які називаються провайдерами програмного забезпечення. Понад два десятиліття тому, коли стало очевидним, що індустрія переходить в онлайн, з’явилося кілька людей (або піонерів), які зрозуміли, що будь-який бренд онлайн-казино, незалежно від того, чи є він перспективним, чи ні, не зможе функціонувати без ігрового контенту. У результаті з’явилися онлайн-слоти, а також онлайн-версії настільних ігор.

Одним із корифеїв індустрії, який запустив одного з перших постачальників програмного забезпечення, був ізраїльський підприємець Тедді Сагі, який мав чітке бачення нового типу компанії, звідси і з’явилася Playtech. Після того, як він нарешті отримав фінансування, він почав наймати найкращих математиків з усієї Європи. Решта, як то кажуть, була історією.

Playtech дуже швидко, поряд з іншими гігантами індустрії тієї епохи, такими як Microgaming і NetEnt, стали бегемотами і користувалися великою повагою. Разом з ними прийшли і угоди.