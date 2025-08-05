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У Литві встановили, що в дроні, який раніше залетів із Білорусі, була вибухівка

Про це пише LRT.

У ході розслідування підтвердили, що безпілотник був типу «Гербера» з 2 кг вибухівки.

На думку слідства, цей дрон – російський, і залетів до Литви,  дезорієнтований українською обороною.

Що передувало

Вранці в понеділок, 28 липня, у повітряному просторі Литви було зафіксовано невстановлений безпілотник, який, за попередніми даними, залетів з боку Білорусі.

На литовському полігоні в районі міста Йонава 1 серпня знайшли БПЛА, який у понеділок залетів у повітряний простір країни з Білорусі. Литва вручила білоруському послу ноту протесту.

Август 5th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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