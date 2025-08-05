Індійські посадовці відвідають Росію попри погрози Трампа щодо мит, — Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією агентства, Росію відвідають радник з національної безпеки Аджит Довал та глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар.

Зазначено, що ці поїздки були заплановані заздалегідь у межах щорічних консультацій, однак відбудуться «на тлі зростаючої напруженості в індійсько-американських відносинах через зв’язки Нью-Делі з Москвою».

Мита США проти Індії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли «всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні».

Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.

2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.