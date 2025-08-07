Трамп проведе перемовини з Путіним лише за умови, якщо той погодиться зустрітися із Зеленським, — New York Post Орбан заявив про намір скоротити підтримку українських біженців в Угорщині » Індійські державні НПЗ призупинили закупівлю російської нафти через тарифи Трампа Державні нафтопереробні заводи Індії 7 серпня призупинили купівлю нафти у РФ через запровадження додаткових 25% мит США на тлі співпраці Нью-Делі та Москви Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. За словами ознайомлених із планами закупівель співрозмовників агентства, індійські державні НПЗ призупиняють купівлю російської нафти. Так, заводи Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та HindusПНtan Petroleum Corp. планують пропустити в подальшому процеси закупівлі сировини, допоки уряд держави не дасть відповідної вказівки. «Це вплине на закупівлю російських вантажів Urals для завантаження в жовтні», – йдеться в матеріалі. Наразі в Індії офіційно не оголосили жодних вказівок НПЗ припинити купувати нафту РФ.