Індійські державні НПЗ призупинили закупівлю російської нафти через тарифи Трампа

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами ознайомлених із планами закупівель співрозмовників агентства, індійські державні НПЗ призупиняють купівлю російської нафти.
Так, заводи Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та HindusПНtan Petroleum Corp. планують пропустити в подальшому процеси закупівлі сировини, допоки уряд держави не дасть відповідної вказівки.
«Це вплине на закупівлю російських вантажів Urals для завантаження в жовтні», – йдеться в матеріалі.
Наразі в Індії офіційно не оголосили жодних вказівок НПЗ припинити купувати нафту РФ.
