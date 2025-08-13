Фон дер Ляєн: Європа, США та НАТО посилили єдність у питанні України після перемовин із Зеленським і Трампом

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України під час перемовин 13 серпня.

Як пише Європейська правда з посиланням на її допис у соцмережі Х, фон дер Ляєн позитивно оцінила зустріч за участі європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, назвавши її «дуже хорошою».

«Сьогодні Європа, США та НАТО посилили спільну позицію щодо України. Ми продовжимо тісну координацію. Ніхто не прагне миру більше, ніж ми, — миру справедливого і тривалого», — зазначила вона.

Зеленський додав, що під час перемовин у різних форматах обговорювали можливу зустріч лідерів США та РФ на Алясці, заплановану на 15 серпня. За словами президента України, Трамп пообіцяв після цієї зустрічі «мати контакт» з ним.

Сам Трамп раніше заявляв, що очікує на «хорошу» розмову з Путіним, але не виключає й негативного розвитку подій.