У Кремлі оголосили час зустрічі Путіна з Трампом та склад російської делегації на Алясці

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня о 11:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом) в Анкориджі, штат Аляска. Разом із Путіним до США прибудуть ще п’ятеро представників російської влади, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За його словами, центральною темою переговорів стане так зване “врегулювання української кризи” (так у РФ називають розв’язану ними війну проти України). Підготовка зустрічі вже на фінальній стадії, програму узгоджено.

Спершу лідери проведуть бесіду тет-а-тет, а згодом — у розширеному форматі з делегаціями. До складу російської делегації увійдуть міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та сам Ушаков.

Після переговорів заплановано спільну пресконференцію Путіна і Трампа.