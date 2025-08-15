Росіяни обстріляли балістичною ракетою село на Чернігівщині

Пізно ввечері 14 серпня російські війська завдали удару балістичною ракетою по селу в Корюківській громаді Чернігівської області. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Внаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарське підприємство, а також дахи та вікна житлових будинків.
На місці влучання працювала комісія, яка зафіксувала масштаби руйнувань і збитків. За словами Чауса, місцева громада спільно з благодійними організаціями вже займається ліквідацією наслідків обстрілу та допомогою постраждалим у відновленні.
