Росіяни обстріляли балістичною ракетою село на Чернігівщині

Пізно ввечері 14 серпня російські війська завдали удару балістичною ракетою по селу в Корюківській громаді Чернігівської області. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Внаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарське підприємство, а також дахи та вікна житлових будинків.

На місці влучання працювала комісія, яка зафіксувала масштаби руйнувань і збитків. За словами Чауса, місцева громада спільно з благодійними організаціями вже займається ліквідацією наслідків обстрілу та допомогою постраждалим у відновленні.

Август 15th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

