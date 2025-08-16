Трамп після зустрічі з Путіним і розмови із Зеленським: Найкращий спосіб завершити війну — укласти мирну угоду

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав день зустрічі з Путіним на Алясці «відмінним» і «дуже успішним». За його словами, перемовини з російським диктатором пройшли дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським і європейськими лідерами.

«Всі вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною — це перейти до мирної угоди, яка покладе край війні, а не простої угоди про припинення вогню, яка часто не витримує», — наголосив Трамп.

Він підтвердив, що вже цього понеділка, 18 серпня, президент Зеленський приїде в Овальний кабінет. За словами президента США, якщо все вдасться на зустрічі з президентом України у Вашингтоні, то наступний крок — зустріч з Путіним.

«Можливо, будуть врятовані життя мільйонів людей. Дякую за вашу увагу до цього питання!», — резюмував Трамп.