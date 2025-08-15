Вибух на пороховому заводі в Рязанській області: загинули щонайменше п’ятеро людей

У Рязанській області РФ стався потужний вибух на пороховому заводі «Еластик», розташованому в Шиловському районі. За різними даними, загинули від 4 до 5 осіб, ще близько 20 отримали поранення.

Інцидент трапився 15 серпня близько 10:30 у виробничому цеху підприємства. Після вибуху виникла пожежа, частина постраждалих була доправлена до районної лікарні.

Telegram-канал Astra повідомив про 4 загиблих і 20 поранених, з яких 10 перебувають у тяжкому стані. Деякі працівники залишаються під завалами, доступ до них ускладнений. Пізніше інформацію про вибух підтвердили російські пропагандистські ЗМІ, зокрема РИА Новости.

За офіційними даними МНС Рязанської області, кількість загиблих зросла до 5 осіб. Із заводу евакуювали понад 100 працівників. Для ліквідації наслідків аварії створили оперативний штаб, на місці працюють 70 рятувальників та 28 одиниць техніки.

Слідчий комітет РФ розпочав перевірку обставин загоряння на підприємстві в селищі Лісовий.

Завод синтетичних волокон «Еластик» діє з 2000 року та спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів. У жовтні 2021 року на його території стався вибух у цеху приватної компанії «Розряд», тоді загинули 17 людей. За даними Astra, «Розряд» орендує площі у «Еластика» та займається виробництвом промислових вибухових речовин, зокрема з утилізованих боєприпасів.