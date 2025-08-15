Зеленський і Макрон проведуть переговори після саміту Трампа та Путіна на Алясці

Президент України Володимир Зеленський та глава Франції Емманюель Макрон планують особисту зустріч після саміту в Анкориджі, де мають переговорити Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє BMFTV із посиланням на Єлисейський палац.

У пресслужбі Макрона зазначили, що перед самітом на Алясці він обмінявся думками із Зеленським. «Між лідерами триває постійний і тісний діалог», – наголосили у Парижі.

Домовленість передбачає проведення зустрічі «у зручний час після Аляски», однак конкретну дату поки не визначили.

Раніше Зеленський відвідав Німеччину та Велику Британію, проте у Франції з офіційним візитом ще не побував.