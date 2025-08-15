WSJ: Понад 120 тисяч українців у США можуть зіткнутися з депортацією через завершення терміну дії захисту

Починаючи з п’ятниці, близько 120 тисяч українців, які прибули до США в межах програми Uniting for Ukraine, почнуть поступово втрачати свій тимчасовий правовий статус. Це може призвести до арештів і примусової депортації, якщо адміністрація Дональда Трампа не ухвалить рішення про продовження захисту.

За підрахунками, саме стільки українців змогли потрапити до США за останні два роки, рятуючись від війни, завдяки цій програмі. Її створила адміністрація Джо Байдена як тимчасовий гуманітарний механізм: кожен учасник отримував дворічний поновлюваний статус, відомий як гуманітарний пароль, за умови наявності приватного американського спонсора, готового надати підтримку.

Програма дозволила швидко переселяти українців, оминаючи багаторічну процедуру отримання статусу біженця. Водночас її тимчасовий характер зробив учасників вразливими: завершення дії пароля автоматично переводить людину у статус нелегала, а уряд має їхні контактні дані, що полегшує можливі затримання.

Після вступу на посаду Дональд Трамп зупинив прийом нових учасників і перестав продовжувати статус тим, у кого спливає дозвіл на роботу.

Загалом за програмою Uniting for Ukraine до США приїхало близько 250 тисяч українців. Ті, хто прибув до 16 серпня 2023 року, ще мають захист у рамках іншого механізму — тимчасового захищеного статусу. Однак приблизно 120 тисяч людей, які потрапили до країни після цієї дати, ризикують залишитися без будь-якого правового захисту в момент завершення їхнього гуманітарного пароля.