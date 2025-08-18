Генштаб: на Донеччині ЗСУ звільнили шість населених пунктів

Сили оборони України протягом останніх двох тижнів провели успішні операції на Донеччині, звільнивши від окупантів шість населених пунктів. Втрати армії РФ у цьому районі становлять майже тисячу загиблих. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, із 4 по 17 серпня підрозділи ЗСУ та Національної гвардії, зокрема 1-го корпусу НГУ «Азов», зачистили села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь.

Загальні втрати противника за цей період:

безповоротні — 984 військових;

санітарні — 355 поранених;

у полон потрапили 37 окупантів.

Крім того, тривають стабілізаційні заходи у напрямку Добропілля.

У Генштабі нагадали, що раніше ситуацію в районі Покровська вдалося стабілізувати, і противник не має змоги просуватися на цьому напрямку.