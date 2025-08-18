Трамп мало не зірвав переговори на Алясці через вимогу Путіна про всю Донеччину – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час переговорів на Алясці ледь не перервав зустріч із кремлівським лідером Владіміром Путіним. Причиною стало небажання останнього відмовитися від вимоги отримати контроль над усією Донецькою областю.

За даними видання, Путін зайняв жорстку позицію, вимагаючи передати йому всю Донеччину, близько 75% якої вже перебуває під російською окупацією. У якийсь момент Трамп заявив, що якщо компромісу немає, «не варто витрачати час» на переговори. Лише після цього Путін нібито пом’якшив свою позицію.

Джерела повідомляють, що оцінки американської розвідки щодо можливостей Росії різняться: одна з них припускає, що Москва здатна захопити всю область до жовтня, інша ж вказує на значні труднощі й невизначеність цього процесу.

Напередодні Reuters опублікувало перелік умов, які Путін озвучив на переговорах. Зокрема, Кремль вимагає виведення українських військ із територій Донецької та Луганської областей.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон не буде змушувати Київ поступатися територіями в рамках мирних домовленостей. Президент Володимир Зеленський у свою чергу підкреслив: переговори з РФ можливі лише щодо лінії фронту, а Конституція України не дозволяє відмовлятися від земель чи обмінювати їх.