Трамп: війська НАТО в Україні можуть не стати проблемою для Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоча вступ України до НАТО для Росії є неприйнятним, сам факт розміщення військ європейських союзників на українській території може не викликати заперечень Кремля.

Трамп пояснив, що Москва «з самого початку була проти членства України в НАТО, і всі це знали», проте, за його словами, потенційна присутність військ Франції, Німеччини чи Великої Британії в Україні у межах гарантій безпеки «не стане проблемою».

«Чесно кажучи, я думаю, що Путін втомився від цього, як і всі інші. Але остаточно ми дізнаємося його позицію протягом найближчих тижнів», – сказав Трамп.