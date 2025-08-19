«  
  »

Трамп: війська НАТО в Україні можуть не стати проблемою для Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоча вступ України до НАТО для Росії є неприйнятним, сам факт розміщення військ європейських союзників на українській території може не викликати заперечень Кремля.

Трамп пояснив, що Москва «з самого початку була проти членства України в НАТО, і всі це знали», проте, за його словами, потенційна присутність військ Франції, Німеччини чи Великої Британії в Україні у межах гарантій безпеки «не стане проблемою».

«Чесно кажучи, я думаю, що Путін втомився від цього, як і всі інші. Але остаточно ми дізнаємося його позицію протягом найближчих тижнів», – сказав Трамп.

Август 19th, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  