Monobank запускає власну мережу платіжних терміналів

Monobank розпочав встановлення власних платіжних терміналів у різних містах України та активно розбудовує мережу для зручного поповнення карток.

Про це повідомив у Facebook співзасновник Fintech Band Олег Гороховський. За його словами, наразі вже працює 1200 терміналів, однак це лише початковий етап.

Поповнення карток Monobank через ці термінали здійснюється без комісії.

«Тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів», — пожартував Гороховський.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України дозволив компанії Crestline Limited з Кіпру отримати контроль над ТОВ «Фінтех Бенд» — розробником і оператором Monobank, що працює на базі Універсал Банку.

Також нещодавно в Україні з’явилася «Дія.Картка» — цифровий банківський продукт для отримання державних виплат, який можна оформити через застосунок «Дія» або банки-партнери, серед яких Monobank. Лише за дві доби українці оформили понад 400 тисяч таких карток у ПриватБанку.