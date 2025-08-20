Від початку середи зафіксовано 71 бій: найскладніша ситуація на Лиманському та Покровському напрямках

Станом на 16:00 тривають запеклі бої на різних ділянках фронту, від початку доби зафіксовано понад сімдесят зіткнень. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу у вечірньому зведенні.

Російські війська активно використовують артилерію, міномети й авіацію. Зокрема, удари були завдані по громадах Сумщини та інших регіонах із застосуванням десятків керованих авіабомб.

Найпотужніші атаки нині відбуваються на Лиманському й Покровському напрямках.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив одну атаку та 8 авіаударів, під час яких скинув 19 керованих авіабомб. Також було проведено 124 артилерійські обстріли, 11 з них — із систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та Катеринівки, два з них тривають.

На Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався атакувати один раз.

На Лиманському напрямку зафіксовано 24 штурми біля Карпівки, Рідкодуба, Колодязів, Мирного, Торського та в бік кількох інших населених пунктів. Наразі триває шість боїв.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував поблизу Григорівки, Переїзного та Федорівки.

У районі Краматорська зафіксована одна невдала атака біля Ступочок.

На Торецькому напрямку українські сили відбили дві спроби штурму поблизу Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 20 спроб просунутися вперед у районах понад десяти населених пунктів. Сили оборони відбили 16 атак, решта тривають.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано вісім відбитих штурмів і ще п’ять боїв у районі Толстого, Шевченка, Воскресенки, Зеленого Поля та інших населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку активних дій не було.

На Оріхівському напрямку українські військові відбили атаку в бік Приморського, а по Білогір’ю було завдано авіаудару.

На Придніпровському напрямку росіяни вдарили авіацією по Бургунці, Миколаївці та Львовому, а також здійснили одну безуспішну атаку.

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог втратив 50 артилерійських систем і близько 920 військових. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабної війни сягнули приблизно 1 072 700 осіб.