У Сумах автозаправні станції обладнують системами антидронового захисту

У Сумах стартували роботи з встановлення систем безпеки на автозаправних станціях для захисту від атак ворожих дронів, повідомляє Enkorr.ua.

«Ми розпочали облаштування антидронового захисту на об’єктах критичної інфраструктури громади, зокрема АЗС. Причини зрозумілі — ворог атакував близько десяти заправок у регіоні, у тому числі кілька в місті», — заявив перший заступник начальника Сумської міської військової адміністрації Геннадій Дем’яненко.

За його словами, для безпеки кожної станції необхідний комплексний підхід: встановлення спеціальних захисних конструкцій від дронів, зведення бетонних укриттів для паливних резервуарів, а також монтаж детекторів дронів і систем радіоелектронної боротьби.

«Йдеться про захист персоналу й клієнтів, навколишньої інфраструктури та самого бізнесу. Роботи вже розпочато, і ми впевнені, що власники паливних компаній відповідально поставляться до цього завдання, посилюючи безпеку всієї громади», — наголосив Дем’яненко.

Довідково:

Раніше повідомлялося, що Сумська ОВА разом із бізнесом напрацьовує рішення щодо захисту заправок від російських обстрілів.

Також у Запорізькій області вже збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту транспорту від FPV-дронів. Його спорудили за кошти Спільного оборонного фонду.