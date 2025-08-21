В Італії затримали українця за підозрою у підриві «Північного потоку»

Італійська поліція заарештувала громадянина України Сергія К., якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі «Північний потік». Затримання відбулося в середу ввечері поблизу Ріміні на підставі європейського ордера на арешт.

За даними Spiegel, атаки на трубопроводи у вересні 2022 року здійснили українські спецпризначенці. Водолазів доставляли на місце операції зі спеціально зафрахтованої яхти, після чого вони закладали вибухівку на морське дно.

Слідство вважає, що Сергій К. перебував на борту судна «Андромеда» і, ймовірно, виконував координуючу роль, але сам водолазом не був. Видання зазначає, що вибухи українці розглядали як удар по законній військовій цілі, адже доходи від газових поставок у Німеччину допомагали фінансувати російську війну проти України.

Розслідування виявило докази того, що акція могла бути санкціонована українськими збройними силами. Спершу в політичних колах і медіа припускали, що до вибухів причетна Росія, однак пізніше слідчі відстежили яхту та пов’язали її з Україною.

Минулого року федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель заявив про встановлення кількох підозрюваних. Одного з водолазів намагалися затримати в Польщі, але він встиг виїхати до України на авто з дипломатичними номерами.

Коли саме Сергія К. екстрадують до Німеччини, поки невідомо.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не причетна до вибухів, і називав інформацію про причетність Києва спланованим вкидом.

Довідково:

У вересні 2022 року поблизу данського острова Борнхольм у Балтійському морі було зафіксовано чотири витоки на двох гілках газопроводу «Північний потік» після потужних вибухів.