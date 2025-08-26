Уряд оновив порядок перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років під час воєнного стану

Про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку», – повідомила вона.

Очільниця уряду пояснила, що рішення стосується і тих українців, які з різних причин опинились за кордоном.

«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», – додала Свириденко.

Раніше відповідне рішення президент України Володимир Зеленський анонсував в офіційному телеграм-каналі.

«Доповідь Премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Багато питань. Зокрема, співпраця з Норвегією в рамках підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу. Цінуємо підтримку Норвегії», — зазначив Зеленський.

Учора, 25 серпня, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва і заявив, що країна продовжить підтримку Україні. Зокрема він зазначив, що запропонує парламенту виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році.