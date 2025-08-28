Эквайринг Visa/MC KZT для компаний: как превратить приём оплат в стратегическое преимущество

Вы когда-нибудь теряли клиента только потому, что не могли принять оплату картой? Я — да. И это было больно: продукт отличный, сервис на высоте, а человек уходит к конкуренту. Всё из-за того, что у них был эквайринг Visa/MC, а у меня — только наличка.

Сегодня в Казахстане эквайринг в тенге (KZT) перестал быть роскошью. Это — основа доверия клиентов и ключ к росту бизнеса. И если вы думаете, что «это сложно» или «дорого», то, скорее всего, теряете деньги прямо сейчас.

Что такое эквайринг простыми словами

Эквайринг — это не сухая банковская услуга, а мост между деньгами клиента и вашим бизнесом.

Человек прикладывает карту Visa или MasterCard, жмёт кнопку — и деньги за 5 секунд переходят на ваш счёт.

В Казахстане это особенно важно: люди хотят платить именно в KZT, без лишних пересчётов через доллары или евро. И компания, которая даёт им эту возможность, получает серьёзное конкурентное преимущество.

Ошибки при выборе эквайринга (и как их избежать)

Многие предприниматели делают одну и ту же ошибку: берут первый предложенный банком вариант. Итог — высокие комиссии, задержки с выплатами, зависающие терминалы.

Простой пример:

Компания с оборотом 10 млн тенге в месяц платит 2,7% комиссии вместо 2,3%. Разница — 40 000 тенге. Это зарплата сотрудника или рекламный бюджет. Вы бы просто подарили эти деньги банку?

Как правильно выбрать эквайринг Visa/MC KZT

Здесь не работает принцип «где дешевле». Выбирая эквайринг, я всегда прохожу четырешага:

. Определите формат бизнеса

Прежде чем подключать эквайринг, нужно понять, в каком формате работает ваш бизнес. От этого напрямую зависит тип решения:

Магазин у дома или точка офлайн-продаж. Здесь незаменим POS-терминал . Он позволяет принимать карты прямо на кассе, а также поддерживает бесконтактные оплаты (Apple Pay, Google Pay). Это повышает лояльность клиентов — люди реже уходят, если можно оплатить картой.

Здесь незаменим . Он позволяет принимать карты прямо на кассе, а также поддерживает бесконтактные оплаты (Apple Pay, Google Pay). Это повышает лояльность клиентов — люди реже уходят, если можно оплатить картой. Интернет-магазин или онлайн-сервис. В этом случае необходим интернет-эквайринг с API. Он интегрируется с сайтом или приложением и автоматически обрабатывает платежи. Клиент вводит данные карты, а деньги поступают на счёт без вашего ручного участия.

👉 Совет: если у вас смешанный бизнес (например, есть магазин и доставка), лучше использовать оба варианта, чтобы не терять клиентов на разных этапах.

2. Смотрите на комиссии, но не зацикливайтесь

Комиссия банка или платёжного провайдера действительно имеет значение — особенно при больших оборотах. Разница даже в 0,1% на миллионных суммах превращается в ощутимые расходы. Но важно помнить:

Скорость зачисления. Что толку в низкой комиссии, если деньги поступают через 2–3 дня, а вам нужно платить поставщикам сегодня?

Что толку в низкой комиссии, если деньги поступают через 2–3 дня, а вам нужно платить поставщикам сегодня? Отсутствие скрытых платежей. Иногда банки выставляют дополнительные сборы: за обслуживание, вывод средств или «спящие» аккаунты. Эти расходы могут перекрыть выгоду от низкой комиссии.

👉 Лайфхак: всегда просите полный прайс-лист с прописанными комиссиями и сроками зачислений.

3. Проверьте поддержку

Эквайринг — это не только техника, но и сервис. Представьте:

В субботу вечером POS-терминал завис, а банк отвечает: «Ждите понедельника». Это не просто неудобство — это прямой убыток, потому что клиенты не могут заплатить.

Хороший провайдер эквайринга обеспечивает поддержку 24/7. То есть ваши проблемы решаются в любое время суток, включая праздники.

👉 Совет: заранее протестируйте службу поддержки. Позвоните или напишите в чат и посмотрите, как быстро реагируют. Это сэкономит вам деньги и нервы в будущем.

4. Думайте о клиенте

Ваш клиент не обязан разбираться в том, через какой банк или систему вы принимаете деньги. Для него важны:

Скорость платежа. Если система долго грузится или требует 3–4 дополнительных действий, велика вероятность, что покупатель передумает.

Если система долго грузится или требует 3–4 дополнительных действий, велика вероятность, что покупатель передумает. Удобство. Чем проще и привычнее процесс оплаты, тем выше конверсия. Например, многие современные клиенты предпочитают бесконтактные платежи или быстрые переводы через QR-код.

Чем проще и привычнее процесс оплаты, тем выше конверсия. Например, многие современные клиенты предпочитают бесконтактные платежи или быстрые переводы через QR-код. Минимум барьеров. Лишние SMS-коды, сложные формы или перенаправления на сторонние сайты часто отпугивают клиентов.

👉 Пример: если пользователь оформил заказ и у него «не прошёл платёж», он с высокой вероятностью не будет пытаться второй раз, а просто уйдёт к конкуренту.

Эквайринг в реальной жизни: история из Алматы

У моего знакомого был салон красоты. Он принимал только наличные, думая, что так надёжнее. Клиенты всё чаще спрашивали: «А картой можно?». Ответа не было.

Он подключил эквайринг Visa/MC KZT. Через три месяца:

60% платежей стали безналичными,

оборот вырос на 15%,

а клиенты стали рекомендовать салон друзьям: «Удобно, можно картой».

Вывод: клиенты голосуют картой.

Лайфхаки для компаний, которые хотят экономить

Группируйте суммы. Один перевод на 1 000 000 KZT почти всегда выгоднее десяти по 100 000. Изучите “часы трафика”. Иногда днём деньги «висят», а вечером приходят за минуты. Ведите свой курс. Банки любят округлять комиссии. Я лично терял 20 000 тенге в месяц просто из-за мелких округлений.

Почему Visa/MC KZT — это доверие

Оплата картой — это всегда больше, чем просто передача денег. Для клиента факт того, что бизнес принимает Visa или MasterCard, становится своеобразным маркером надежности. Представьте ситуацию: человек видит на входной двери магазина или на сайте логотип Visa/MC. У него автоматически возникает мысль: «Этой компании можно доверять, здесь всё прозрачно».

В Казахстане именно Visa и MasterCard воспринимаются как гаранты безопасности транзакций. Люди знают, что за ними стоит целая система защиты: если что-то пойдет не так, всегда можно оспорить платеж, вернуть деньги и не остаться один на один с проблемой. Для покупателя это чувство защищенности крайне важно. А для бизнеса — мощный аргумент в пользу эквайринга.

Каждый день без эквайринга можно сравнить с закрытой дверью в магазин. Клиенты проходят мимо: кто-то хотел бы оплатить картой, но не может, и уходит к конкуренту. Эквайринг же открывает эту «дверь»: вы говорите покупателю — «Заходите, платите так, как удобно вам». Это снижает барьеры и напрямую влияет на оборот.

Подключение Visa/MC в KZT — это шаг, который нельзя откладывать. Чем раньше бизнес принимает безналичные платежи, тем быстрее растет поток клиентов и укрепляется доверие к бренду.

Больше информации про Подключение Visa/MC в KZT — https://velpay.io/

И здесь уже стоит задать себе простой вопрос: готовы ли вы и дальше терять клиентов ради иллюзии простоты работы только с наличными? Или всё-таки пора расширить возможности бизнеса, подключить эквайринг и дать компании расти?