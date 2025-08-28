Эквайринг Visa/MC KZT для компаний: как превратить приём оплат в стратегическое преимущество

Вы когда-нибудь теряли клиента только потому, что не могли принять оплату картой? Я — да. И это было больно: продукт отличный, сервис на высоте, а человек уходит к конкуренту. Всё из-за того, что у них был эквайринг Visa/MC, а у меня — только наличка.
Сегодня в Казахстане эквайринг в тенге (KZT) перестал быть роскошью. Это — основа доверия клиентов и ключ к росту бизнеса. И если вы думаете, что «это сложно» или «дорого», то, скорее всего, теряете деньги прямо сейчас.
Что такое эквайринг простыми словами
Эквайринг — это не сухая банковская услуга, а мост между деньгами клиента и вашим бизнесом.
Человек прикладывает карту Visa или MasterCard, жмёт кнопку — и деньги за 5 секунд переходят на ваш счёт.
В Казахстане это особенно важно: люди хотят платить именно в KZT, без лишних пересчётов через доллары или евро. И компания, которая даёт им эту возможность, получает серьёзное конкурентное преимущество.
Ошибки при выборе эквайринга (и как их избежать)
Многие предприниматели делают одну и ту же ошибку: берут первый предложенный банком вариант. Итог — высокие комиссии, задержки с выплатами, зависающие терминалы.
Простой пример:
Компания с оборотом 10 млн тенге в месяц платит 2,7% комиссии вместо 2,3%. Разница — 40 000 тенге. Это зарплата сотрудника или рекламный бюджет. Вы бы просто подарили эти деньги банку?
Как правильно выбрать эквайринг Visa/MC KZT
Здесь не работает принцип «где дешевле». Выбирая эквайринг, я всегда прохожу четырешага:
. Определите формат бизнеса
Прежде чем подключать эквайринг, нужно понять, в каком формате работает ваш бизнес. От этого напрямую зависит тип решения:
- Магазин у дома или точка офлайн-продаж. Здесь незаменим POS-терминал. Он позволяет принимать карты прямо на кассе, а также поддерживает бесконтактные оплаты (Apple Pay, Google Pay). Это повышает лояльность клиентов — люди реже уходят, если можно оплатить картой.
- Интернет-магазин или онлайн-сервис. В этом случае необходим интернет-эквайринг с API. Он интегрируется с сайтом или приложением и автоматически обрабатывает платежи. Клиент вводит данные карты, а деньги поступают на счёт без вашего ручного участия.
👉 Совет: если у вас смешанный бизнес (например, есть магазин и доставка), лучше использовать оба варианта, чтобы не терять клиентов на разных этапах.
2. Смотрите на комиссии, но не зацикливайтесь
Комиссия банка или платёжного провайдера действительно имеет значение — особенно при больших оборотах. Разница даже в 0,1% на миллионных суммах превращается в ощутимые расходы. Но важно помнить:
- Скорость зачисления. Что толку в низкой комиссии, если деньги поступают через 2–3 дня, а вам нужно платить поставщикам сегодня?
- Отсутствие скрытых платежей. Иногда банки выставляют дополнительные сборы: за обслуживание, вывод средств или «спящие» аккаунты. Эти расходы могут перекрыть выгоду от низкой комиссии.
👉 Лайфхак: всегда просите полный прайс-лист с прописанными комиссиями и сроками зачислений.
3. Проверьте поддержку
Эквайринг — это не только техника, но и сервис. Представьте:
- В субботу вечером POS-терминал завис, а банк отвечает: «Ждите понедельника». Это не просто неудобство — это прямой убыток, потому что клиенты не могут заплатить.
- Хороший провайдер эквайринга обеспечивает поддержку 24/7. То есть ваши проблемы решаются в любое время суток, включая праздники.
👉 Совет: заранее протестируйте службу поддержки. Позвоните или напишите в чат и посмотрите, как быстро реагируют. Это сэкономит вам деньги и нервы в будущем.
4. Думайте о клиенте
Ваш клиент не обязан разбираться в том, через какой банк или систему вы принимаете деньги. Для него важны:
- Скорость платежа. Если система долго грузится или требует 3–4 дополнительных действий, велика вероятность, что покупатель передумает.
- Удобство. Чем проще и привычнее процесс оплаты, тем выше конверсия. Например, многие современные клиенты предпочитают бесконтактные платежи или быстрые переводы через QR-код.
- Минимум барьеров. Лишние SMS-коды, сложные формы или перенаправления на сторонние сайты часто отпугивают клиентов.
👉 Пример: если пользователь оформил заказ и у него «не прошёл платёж», он с высокой вероятностью не будет пытаться второй раз, а просто уйдёт к конкуренту.
Эквайринг в реальной жизни: история из Алматы
У моего знакомого был салон красоты. Он принимал только наличные, думая, что так надёжнее. Клиенты всё чаще спрашивали: «А картой можно?». Ответа не было.
Он подключил эквайринг Visa/MC KZT. Через три месяца:
- 60% платежей стали безналичными,
- оборот вырос на 15%,
- а клиенты стали рекомендовать салон друзьям: «Удобно, можно картой».
Вывод: клиенты голосуют картой.
Лайфхаки для компаний, которые хотят экономить
- Группируйте суммы. Один перевод на 1 000 000 KZT почти всегда выгоднее десяти по 100 000.
- Изучите “часы трафика”. Иногда днём деньги «висят», а вечером приходят за минуты.
- Ведите свой курс. Банки любят округлять комиссии. Я лично терял 20 000 тенге в месяц просто из-за мелких округлений.
Почему Visa/MC KZT — это доверие
Оплата картой — это всегда больше, чем просто передача денег. Для клиента факт того, что бизнес принимает Visa или MasterCard, становится своеобразным маркером надежности. Представьте ситуацию: человек видит на входной двери магазина или на сайте логотип Visa/MC. У него автоматически возникает мысль: «Этой компании можно доверять, здесь всё прозрачно».
В Казахстане именно Visa и MasterCard воспринимаются как гаранты безопасности транзакций. Люди знают, что за ними стоит целая система защиты: если что-то пойдет не так, всегда можно оспорить платеж, вернуть деньги и не остаться один на один с проблемой. Для покупателя это чувство защищенности крайне важно. А для бизнеса — мощный аргумент в пользу эквайринга.
Каждый день без эквайринга можно сравнить с закрытой дверью в магазин. Клиенты проходят мимо: кто-то хотел бы оплатить картой, но не может, и уходит к конкуренту. Эквайринг же открывает эту «дверь»: вы говорите покупателю — «Заходите, платите так, как удобно вам». Это снижает барьеры и напрямую влияет на оборот.
Подключение Visa/MC в KZT — это шаг, который нельзя откладывать. Чем раньше бизнес принимает безналичные платежи, тем быстрее растет поток клиентов и укрепляется доверие к бренду.
Больше информации про Подключение Visa/MC в KZT — https://velpay.io/
И здесь уже стоит задать себе простой вопрос: готовы ли вы и дальше терять клиентов ради иллюзии простоты работы только с наличными? Или всё-таки пора расширить возможности бизнеса, подключить эквайринг и дать компании расти?
Leave a Reply