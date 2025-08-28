Як розвивати свій бізнес за допомогою Банку Львів

Українським підприємцям доводиться вкладатися в модернізацію, щоб впоратися з останніми викликами на ринку й витримати конкуренцію. Реалізувати заплановані заходи без великих початкових витрат допоможе енергокредит для бізнесу від Банку Львів.

Ця фінансова установа пропонує різноманітні позики для бізнесу, серед яких є універсальні або продумані для конкретних напрямів діяльності. Тут можна скористатися спеціальними пропозиціями для аграрних підприємств або програмами з державною підтримкою.

Що таке енергокредит і чому він вигідний для бізнесу

Це спеціальний вид позики, що передбачає фінансування енергонезалежних проєктів. Отримати її можна на пільгових умовах, тобто за спрощеними вимогами й зі швидким прийняттям рішення. Кредит має цільове призначення, тобто його видають безпосередньо на реалізацію заходів у сфері відновлюваної енергетики.

Для надання таких позик Банк Львів співпрацює з міжнародними партнерами. Наприклад, одним із них є Європейський банк реконструкції та розвитку, а також Green for Growth Fund. Є також енергоефективний проєкт, що фінансується урядом Німеччини. Скористатися такою пропозицією для бізнесу — це означає:

реалізувати на своєму підприємстві заходи для стабільної роботи навіть у випадку відключень світла;

заощадити на оплаті комунальних послуг внаслідок модернізації;

придбати сучасне обладнання (сонячні панелі тощо) та зробити свій вклад у збереження ресурсів планети;

створити позитивну репутацію перед іноземними інвесторами.

Робота навіть у випадку відключень світла, економія на оплаті опалення, електроенергії — це необхідність для будь-якого українського бізнесу в сучасних реаліях. Оптимальним рішенням стане встановлення й використання джерел альтернативної енергії. Отримати кошти на них зручно, взявши енергокредит у Банку Львів.

На які цілі видається позика

Отримати її можна для того, щоб запровадити у своїй компанії низку заходів для зменшення шкідливих викидів CO2 та заощадження енергоспоживання. Енергокредит видається на:

придбання чи модернізацію енергоефективного обладнання. Це можуть бути, наприклад, сонячні панелі — сьогодні вони актуальні для будь-якого підприємства;

купівлю чи покращення основних засобів. Кошти надаються також на перевезення, встановлення, введення в експлуатацію такого обладнання;

придбання виробничої техніки для сільськогосподарських підприємств;

купівлю комерційних транспортних засобів;

ремонт і реконструкцію приміщень, зокрема на заміну старих вікон на енергоефективні, встановлення нових дверей, утеплення будівлі.

Щоб отримати енергокредит, достатньо подати заявку онлайн на сайті Банку Львів. Для вашого бізнесу це можливість зберегти капітал і заодно заощадити кошти, а також забезпечити безперебійну роботу шляхом реалізації енергоефективних заходів.

Джерело: сайт www.banklviv.com