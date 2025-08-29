В Україну з початку року повернули понад 10 тис. тіл полеглих захисників

Про це в Медіацентрі Україна сказав Володимир Біленко, представник управління пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ.

«За цей рік у межах репатріаційних заходів в Україну було повернуто понад 10 тис. тіл», – заявив представник Генштабу.

Тіла загиблих захисників повертають із різних напрямків. Як правило, доводиться проводити судово-молекулярну експертизу ДНК, аби встановити особу загиблого.

Водночас начальниця відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС України Анастасія Шидловська зазначила, що в Україні відразу 23 лабораторії проводять ДНК експертизи репатрійованих захисників.

Посадовиця наголосила, що експерти намагаються проводити експертизи якомога швидше.

«МВС збільшує кількість експертних установ, які проводять ДНК експертизи. Наразі у системі МВС 20 установ, які проводять такі експертизи. В поточному році додаткові лабораторії відкрились ще три лабораторії у системі МОЗ», – сказала Шидловська.

Вона додала, що окрім ДНК, працівники системи МВС проводять експертизи шляхом використання спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє ідентифікувати захисника і за особливими прикметами.