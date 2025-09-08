Лікування безпліддя методом ЕКЗ та ВМІ у Дніпрі

Безпліддя сьогодні є однією з найактуальніших медичних проблем, що торкається багатьох подружніх пар у всьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно кожна шоста пара стикається з труднощами при зачатті дитини. На щастя, сучасна репродуктивна медицина пропонує ефективні шляхи вирішення цієї проблеми. Серед найпоширеніших методів — екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) та внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ). Найвідоміший в Україні , медичний центр «Аврора», що базується у Дніпрі є провідним закладом в цьому напрямку. Ви можете замовити як ЕКЗ он-лайн на aurora-clinic.com.ua/posluhy/eko , так і ВМІ, за посиланням — aurora-clinic.com.ua/posluhy/vnutrimatochnaya-inseminatsiya .

Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ)

ЕКЗ — це метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення яйцеклітини сперматозоїдом відбувається поза організмом жінки, у лабораторних умовах. Далі ембріон переносять у порожнину матки для подальшого розвитку.

Процес включає кілька етапів:

Стимуляція овуляції — жінці призначають гормональні препарати для отримання кількох зрілих яйцеклітин. Пункція фолікулів — вилучення яйцеклітин за допомогою спеціальної процедури. Запліднення в лабораторії — яйцеклітини з’єднують із сперматозоїдами партнера або донора. Культивація ембріонів — спостереження за розвитком ембріонів у спеціальному середовищі протягом кількох днів. Перенесення ембріона — один або кілька ембріонів вводяться в порожнину матки.

Переваги ЕКЗ

Висока ефективність навіть у випадках, коли інші методи лікування безпліддя виявились безрезультатними.

Можливість використання донорських яйцеклітин чи сперматозоїдів.

Шанс на народження дитини навіть у жінок із важкими патологіями маткових труб або після їх видалення.

Контрольований вибір якісних ембріонів для підвищення ймовірності успіху.

Внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ)

ВМІ — це більш проста процедура, яка передбачає введення попередньо оброблених сперматозоїдів безпосередньо в порожнину матки жінки в період овуляції. Таким чином значно збільшується концентрація сперматозоїдів поблизу яйцеклітини, що підвищує ймовірність настання вагітності.

Метод зазвичай рекомендується у випадках:

легкої форми чоловічого безпліддя (знижена рухливість сперматозоїдів);

імунологічної несумісності партнерів;

нез’ясованого безпліддя;

проблем із цервікальним слизом, який перешкоджає просуванню сперматозоїдів.

Переваги ВМІ

Менш інвазивний та більш доступний метод порівняно з ЕКЗ.

Не потребує тривалої гормональної стимуляції.

Може проводитися кілька разів поспіль, підвищуючи ймовірність успіху.

Є природнішим способом зачаття, адже запліднення відбувається в організмі жінки.

Чому ці методи важливі?

ЕКЗ та ВМІ подарували мільйонам пар шанс стати батьками. Вибір методу залежить від конкретної медичної ситуації, віку жінки, якості сперми та інших факторів. Іноді лікарі рекомендують почати з ВМІ як менш складної процедури, а у випадку невдачі або більш серйозних порушень репродуктивної функції застосовують ЕКЗ.

Ключовим є те, що сучасні технології дозволяють долати навіть найскладніші випадки безпліддя. Вони не лише підвищують шанси на вагітність, але й дарують надію, психологічну підтримку та відчуття впевненості у майбутньому.