Ультразвукова діагностика (УЗД) молочних залоз від мережі клінік PULSE

Здоров'я молочних залоз – надзвичайно важлива складова жіночого благополуччя. На жаль, захворювання грудей, зокрема доброякісні утворення та рак, займають одне з провідних місць серед жіночих патологій. І саме своєчасна діагностика допомагає виявити зміни на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Одним із провідних методів обстеження сьогодні є ультразвукова діагностика (УЗД) молочних залоз.

Чому УЗД є необхідним?

Ультразвукове дослідження молочних залоз дозволяє лікарю оцінити структуру тканин грудей, виявити новоутворення та визначити їх характер: чи це доброякісна кіста, фіброаденома чи, можливо, підозрілий вузол.

Важливо, що УЗД допомагає виявити патології навіть тоді, коли жінка ще не відчуває жодних симптомів. На ранніх етапах захворювання протікають майже безболісно та непомітно, і лише якісна діагностика дозволяє вчасно побачити небезпечні зміни.

Кому і коли варто проходити УЗД молочних залоз?

Жінкам до 40 років рекомендується проходити УЗД щороку як профілактичне обстеження.

Після 40 років його поєднують із мамографією для максимальної точності діагностики.

Обстеження необхідне при появі таких симптомів: біль у грудях, виділення з сосків, ущільнення, асиметрія молочних залоз.

Додатково УЗД проводять жінкам у період вагітності та лактації, коли мамографія небажана.

Як проводиться процедура?

УЗД молочних залоз – це безболісне, швидке та безпечне обстеження. Воно триває близько 15–20 хвилин і не потребує спеціальної підготовки.

Жінка лягає на кушетку, на шкіру наноситься спеціальний гель. Лікар використовує ультразвуковий датчик, який передає зображення на монітор у режимі реального часу. Спеціаліст уважно оглядає тканини молочних залоз та регіонарні лімфатичні вузли.

Сучасні апарати дозволяють отримати дуже точні знімки, що допомагає лікарю прийняти правильне рішення щодо подальших дій.

Переваги УЗД молочних залоз

Безпека – відсутність рентгенівського випромінювання, що особливо важливо для молодих жінок.

Висока інформативність – можливість відрізнити рідинні утворення (кісти) від щільних (фіброаденоми, пухлини).

Доступність і швидкість – результат можна отримати відразу після обстеження.

Безболісність – процедура не викликає дискомфорту.

Можливість динамічного спостереження – можна повторювати обстеження стільки разів, скільки потрібно.

Чому важливо не відкладати?

УЗД молочних залоз – це не лише діагностика, а й своєчасна профілактика. Більшість новоутворень, виявлених на ранніх етапах, лікуються успішно та без серйозних наслідків для здоров’я. На жаль, жінки часто звертаються до лікаря лише тоді, коли проблема стає очевидною, а тоді лікування потребує більше зусиль і часу.

Турбота про себе починається з уваги до власного тіла. Регулярне обстеження дозволяє почуватися впевнено, спокійно та зберегти жіноче здоров’я на довгі роки.