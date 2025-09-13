Дрони атакували нафтопереробний завод у російській Уфі за 1 350 км від України

У суботу, 13 вересня 2025 року, два ударні безпілотники вразили Ново-Уфімський нафтопереробний завод у столиці Башкортостану — місті Уфа.

Про атаку повідомив голова регіону Радій Хабіров. За його словами, один із дронів було підбито силами охорони, проте він впав на території підприємства, спричинивши пожежу. Жертв немає, пошкодження називають незначними. Згодом, як заявив Хабіров, було знищено ще один БПЛА, наслідки його падіння уточнюються.

Місцеві пабліки публікують кадри пожежі, а російські телеграм-канали — відео моменту прильоту.

За даними українського OSINT-проєкту «КіберБорошно», сили оборони України завдали удару по підприємству «Башнєфть-Новойл». Ймовірно, застосували дрони E-300 Enterprise. Фіксується влучання по технологічній естакаді, що могло призвести до збоїв у транспортуванні сировини, пошкодження систем управління та часткової зупинки виробництва.

Координати місця влучання: 54.883371, 56.077389.