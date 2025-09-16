У Києві готуються до старту першого етапу будівництва метро на Троєщину

У столиці тривають підготовчі роботи до запуску першого етапу спорудження Подільсько-Вигурівської гілки метрополітену, яка з’єднає правий та лівий береги міста.

Про це повідомляє офіційний сайт Київської міської державної адміністрації.

На початковій ділянці планують збудувати відрізок від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна». До складу лінії увійдуть станції «Глибочицька», «Подільська», «Райдужна», а також три станції в межах мостового переходу. Передбачено пересадочні вузли між станціями «Лук’янівська» – «Глибочицька» та «Тараса Шевченка» – «Подільська».

На лівому березі з’явиться станція «Райдужна», інформує КМДА.

Зараз уже виконано частину підготовчих робіт. Після зведення з’їзду на Поділ розпочнеться безпосереднє будівництво гілки метро у напрямку Троєщини.

Також передбачене спорудження з’їзду на Поділ, що дасть змогу зменшити транспортне навантаження та зробити пересування містом зручнішим.