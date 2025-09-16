ЗМІ: дах будинку в Польщі під час атаки БпЛА зруйнував не дрон, а ракета F-16

Дах будинку, який постраждав під час нападу російських безпілотників у Польщі, ймовірно зруйнувала не збита БпЛА, а ракета «повітря-повітря» з винищувача F-16, у якої не спрацювала система наведення.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Rzeczpospolita, пише «Європейська правда».

Польська прокуратура наразі не розкриває деталі щодо «невстановленого об’єкта», що пошкодив дах у селі Вирики на Люблінщині 10 вересня під час першого масового вторгнення російських БпЛА. Міністерство оборони також не давало коментарів.

За даними Rzeczpospolita, найімовірніше це була ракета довжиною близько 3 метрів і вагою понад 150 кг, яка не перейшла в бойовий режим завдяки спрацюванню запобіжників. Через це руйнування не були набагато серйознішими.

Слідчі вже встановили обставини події, проте інформацію поки не розкривають для публіки. Мер Вириків повідомив, що ремонт даху коштуватиме близько 50 тисяч злотих, а власникам запропонували тимчасове житло.

Нагадаємо, це був єдиний випадок руйнувань під час першого масового вторгнення російських дронів 10 вересня. Загалом було близько двох десятків БпЛА, уламки яких знайшли у різних частинах Польщі, деякі з них — майже за 300 км від східного кордону.

З 13 вересня у відповідь на інцидент у Польщі розпочато нову місію НАТО «Східний вартовий».