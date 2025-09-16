«Всі задачі виконано»: у Білорусі підбили підсумки навчань з РФ «Захід-2025»

Під час навчань «Захід-2025» білоруські та російські військові відпрацьовували застосування ракетного комплексу «Орєшнік», безпілотників та сучасних тактик ведення бою.

Про це повідомляє Belta з посиланням на начальника Генштабу РБ Павла Муравейка.

Він підкреслив, що маневри стали важливим етапом удосконалення військової підготовки з урахуванням сучасних загроз. «Ми відпрацювали не лише тактичні, а й стратегічні питання, включно з використанням нестратегічної ядерної зброї та новітніх ракетних систем», — зазначив Муравейко.

Особливу увагу приділяли використанню безпілотних літальних апаратів і сучасних методів ведення бою в міських, лісових та болотистих умовах. Крім того, вивчали гібридні стратегії та боротьбу з незаконними озброєними формуваннями, активно застосовуючи роботизовані системи та швидкі засоби пересування, такі як мотоцикли та багі.

Начальник Генштабу додав, що війська отримали нові технології та методи, які швидко інтегруються у бойову практику, зокрема щодо боротьби з дронами та контрбатарейної боротьби. Головним підсумком навчань є навчання ефективному використанню інфраструктури та природних укриттів у сучасних бойових умовах.