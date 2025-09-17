Зеленський: план «А» – закінчити війну, план «Б» – 120 млрд для фінансування ще одного року

Про це глава держави сказав під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передають Укрінформ та Інтерфакс-Україна.

Про спроби РФ ускладнити логістику в Україні

За словами Зеленського, РФ намагається створити Україні проблеми з логістикою, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

«Достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об’єктах, особливо по нашій енергетиці і по залізничних об’єктах… Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці», — зазначив Зеленський.

Він додав, що в Росії є великий суспільний резонанс через цю операцію. За його словами, РФ хоче такого ж суспільного резонансу й в Україні.

«Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається. Зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно», — сказав Зеленський.

План «А» – закінчити війну

Також президент України повідомив про два плани: один з них закінчити війну, інший – знайти додаткове фінансування на покриття викликів війни.

«Ціна цієї війни, наприклад, на сьогодні, і які виклики ми маємо, ціна одного року, 120 мільярдів (президент не уточнив у якій валюті, — ред.), і 60 – дає український бюджет, і 60 – я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план А – закінчити, план Б – 120, ось і все», — зазначив Зеленський.

Він відмітив, що «це великий виклик», однак не обов’язково, що «це буде потрібно в мирний час, під час перемир’я чи чогось подібного», чи будуть «потрібні такі великі гроші протягом 10 років».

«Але в будь-якому разі, ви маєте розуміти масштаб цього питання, тому ми багато обговорюємо ці гроші», — сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна буде обговорювати зі США, які гарантії безпеки вони готові надати у форматі 5 статті НАТО, і мають бути прийняті двосторонні рішення.