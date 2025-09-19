Дизайнер Opel рассказал, какой будет новая Astra

Следующее поколение Opel Astra появится на рынке в 2021 году, полностью разорвав связи с GM и получив смелый дизайн, который отдалит его от его родственников, построенный на французской платформе EMP2, сообщает Autocar.

Всего 10 лет назад Opel Astra успешно конкурировал с VW Golf, и в Европе было продано более полумиллиона единиц. Однако сейчас интерес к модели постоянно снижается, и на нее сильно влияет кризис коронавируса. По данным CarSalesBase, за первые 3 квартала 2020 года было продано 50 403 экземпляра модели, что на 52,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: VW Golf за тот же период нашел 203 123 покупателя (-33,8%), а Ford Focus — 129 811 (-26,8%).

Нынешнее поколение K, поколение K, дебютировало в 215 году, когда GM готовилась продать все свои убыточные активы. Среди них был Opel, который в 2017 году был продан французской группе PSA. А из-за ограничений на сделку, введенных американским производителем, французам пришлось начинать проектирование нового поколения с нуля.

В 219 году стало ясно, что новая Astra основана на устаревшей модульной платформе EMP2, а производство модели будет сосредоточено на заводе Opel в Рюссельсхайме (ранее собиравшемся на заводе в Гливице, Польша), который остается собственностью GM. Подробности о будущей модели раскрывает главный дизайнер Opel Марк Адамс.

Он непреклонен в том, что руководство Groupe PSA предоставило ему полную свободу для создания новой Astra, и это ни в коем случае не будет скучно. Передняя часть получит знаменитый Opel Vizor, дебютировавший с новой Mokka и ставший визитной карточкой всех моделей немецкой марки. интерьер модели будет совершенно другим, отличным от Peugeot и Citroen, но получит тот же виртуальный кокпит, что и Mokka.

Что касается этих технологий, то благодаря платформе EMP2 немецкая модель получит французские двигатели (нынешний Astral использует двигатели GM). Французская архитектура не допускает механической системы 4х4, а также электропривода. Это означает появление двух гибридных версий (плагинов) — первая будет с передним приводом, а вторая — с полным приводом. У последнего мощность превысит 300 лошадиных сил, а задние колеса будут приводиться в движение электродвигателем — такая же система используется в седане и универсале Peugeot 508 Sport Engineered, показанном в сентябре.

Однако новая Astra останется на рынке очень недолго — максимум 5 лет. Причина в том, что без электрической версии в Европе модель обречена. Именно поэтому Groupe PSA готовится к внедрению новой платформы eVMP, ориентированной на электромобили. Он будет производить электрические версии большинства моделей брендов альянса, включая Opel.