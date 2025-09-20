Mazda CX-30: мы тестируем революционный двигатель Skyactive X

Пятнадцать лет назад слова «компактный кроссовер» звучали незнакомо и интересно. Но таких моделей сегодня на рынке так много, и они настолько похожи, что, честно говоря, порой нам сложно понять, что сказать о следующей.

Но вот исключение. Новая Mazda CX-30 отличается от множества конкурентов двумя очень важными аспектами.

Если вы знаете текущий модельный ряд Mazda, это название наверняка вас озадачит. Это кроссовер на базе Mazda 3, немного крупнее CX-3 и немного меньше CX-5. Логично было бы сказать CX-4, но поскольку это название уже взято с другой модели, продаваемой только в Китае, японцы добавили ноль.

В размерах и пропорциях нет ничего удивительного. На рынке есть много других кроссоверов, которые предложат вам такие же размеры и даже больше грузового пространства, чем 430 литров на CX-30.

Но очень немногие из них могут предложить вам такой же дизайн. В этом отношении Mazda много лет опережала других японских производителей; CX-30, представляющий новое поколение знаменитого стиля Kodo, еще больше поднимает планку.

И, что нетипично для японской машины, впечатление не портится, когда вы садитесь внутрь. Наоборот. Мягкая синтетическая кожа, неброские хромированные элементы, никакого упоминания о таком современном глянцевом фортепианном лаке — это один из самых стильных интерьеров, в котором мы имели удовольствие сидеть за последнее время. На ощупь материалы отличные. Цифровые инструменты не переливаются всеми цветами радуги, а светятся элегантным белым цветом. Почти 9-дюймовый экран информационной системы не просто приколот к приборной панели, а умело встроен в свою нишу. Его высота ниже обычной, но это компенсируется красивой графикой и очень удобным поворотным переключателем, почти как в BMW. В целом внутри эту машину легко сравнить с амбициозными моделями премиум-сегмента.

Сиденья удобные, правда, сзади не так много места. Положение водителя отличное, руль точен и имеет ровно столько веса, сколько нужно.

В целом это очень и очень приятная машина в управлении. Единственное исключение — шестиступенчатый автомат. Он надежно выполняет свою работу и, по словам Mazda, никогда не потребует обслуживания. Но он не самый шустрый. Если вы один из наиболее динамичных водителей, вам лучше остановиться на механической коробке передач, против которой мы не возражаем.

Cx-30 стандартно поставляется со всеми возможными системами безопасности, включая радарный круиз-контроль, системы распознавания знаков и пешеходов, предупреждение о боковом выходе при выходе с автостоянки и т. Д. Все они работают надежно, если не считать одну досадную мелочь: оглушающие и даже шокирующие звуковые сигналы систем. При этом звук поворотников настолько приглушен, что его не слышно при включенном радио.

Базовый CX-30 имеет передний привод, но мы тестируем машину с полным приводом. Электромагнитная многодисковая муфта может передавать до 50 процентов крутящего момента на задние колеса и проверять датчики 200 раз в секунду, чтобы определить, когда это сделать. С дорожным просветом всего 17,5 сантиметров эта Mazda не является внедорожником. Но в глубоком снегу над Бели Искар он не встретил абсолютно никаких трудностей.

Однако наиболее существенная разница с другими в этом сегменте скрывается под капотом. CX-30 доступен со стандартным 122-сильным бензиновым двигателем, а также с дизелем. Но это что-то вроде их комбинации — революционно новый двигатель Mazda Skyactive X. Такие компании, как General Motors и Mercedes, десятилетиями пытались создать такую ​​технологию, прежде чем сдались. Мазде наконец-то это удалось.

Mazda CX-30

180 л.с. максимальная мощность

9,2 секунды 0-100 км / ч

204 км / ч максимальная скорость

В классическом бензиновом двигателе смесь топлива и воздуха воспламеняется от искры свечей зажигания. Для дизелей свечи зажигания не нужны — топливо сжимается до такой степени, что давление воспламеняет его. Это обеспечивает меньший расход и высокий крутящий момент на низких оборотах. Но поскольку дизель горит медленно, такие агрегаты не могут развивать очень высокие скорости. В то же время эта технология казалась неприменимой к бензину, потому что он воспламенялся намного легче, и не было возможности контролировать процесс, чтобы избежать нежелательных взрывов.

Фактически, пока не было возможности, потому что Mazda придумала способ. В Skyactive X топливо сжимается. За долю секунды до воспламенения новая капля топлива впрыскивается в верхнюю часть цилиндра, и свеча зажигания воспламеняется. В результате получается двигатель, работающий на дизельном топливе, но на бензине. Он дает большой крутящий момент на низких оборотах, но также может вращаться на высоких. А при высоких нагрузках просто меняет цикл и действует как обычный бензиновый агрегат. Технология позволяет работать с очень бедными смесями и тем самым экономить топливо. Также помогает мягкая гибридная система, добавленная Mazda, которая восстанавливает энергию при торможении и затем снабжает ею различные агрегаты.

В реальной жизни это очень красивый байк, со всеми достоинствами атмосферных агрегатов, но с большей маневренностью. Вибрации, характерные для дизелей, практически незаметны. Что касается стоимости, заявленные японцами 5,6 процента требуют самурайской дисциплины. При нормальной езде как по городу, так и за его пределами мы достигли чуть меньше 7 процентов. Горные фото с большим количеством бездорожья по снегу подняли его до 10 литров процента. Что по-прежнему неплохо для высокой машины с 4х4 и мощностью 180 лошадиных сил.

Количество новой техники здесь также влияет на цену. Обычный бензиновый CX-30 с передним приводом стоит от 46000 левов, что неплохо, потому что в стандартную комплектацию входят все системы безопасности, проекционный дисплей, большая навигация, кондиционер, автоматические фары и дворники, радио с USB и Bluetooth.

Но для Skyactive X с автоматом и 4х4 планка поднимается до 64 тысяч левов, а с аудиосистемой Bose и еще несколькими баловнями стремится к 70 тысячам. Что солоновато для компактного семейного автомобиля. Но при таком серьезном технологическом прорыве это может быть выгодно.