Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні

Про це повідомило Xinhua.

Видання написало, що розмова лідерів була «прагматичною, позитивною та конструктивною». За словами Сі, Вашингтон та Пекін можуть досягнути «взаємного успіху й загального процвітання із користю для двох країн та всього світу».

«Американська сторона повинна утримуватися від запровадження односторонніх обмежувальних заходів у торгівлі», – цитує китайського лідера Xinhua.

Також він додав, що народ КНР «ніколи не забуде цінної підтримки, наданої США та іншими країнами антифашистської коаліції у війні опору китайського народу японським загарбникам».

Що сказав Трамп після діалогу

«Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok», – написав Трамп.

Президент США додав, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї. Водночас Трамп відвідає Китай на початку 2026 року, а Сі «приїде до Сполучених Штатів у відповідний час».